Зараз дівчинці вже 9 років

Відома українська співачка Ані Лорак, яка вже тривалий час живе та виступає в РФ, опублікувала фото зі своєю донькою Софією

Як передає Politeka, відповідна світлина з'явилась в сторіс в акаунті Лорак у соцмережі Instagram.

Судячи з усього, Ані Лорак таким чином нагадала фоловерам про День матері, який відзначають в Росії в останню неділю листопада.

На фотографії, яку запостила Ані Лорак, 9-річна Софія ще зовсім маленька. Співачка доповнила архівне фото смайликом у вигляді сердечка.

Як відомо, 9 червня, в перший день скасування самоізоляції в Москві, Ані Лорак влаштувала свято на честь Дня народження своєї дочки Софії. Цього літа їй виповнилось 9 років. Привітати дівчинку і її маму прийшли такі зірки російського шоу-бізнесу як Філіп Кіркоров з дітьми, Сергій Лазарєв з сином та інші. За основу концепції заходу був обраний фільм "Сімейка Адамс", тому Софія з'явилася перед гостями в образі Уенздей Аддамс, а кульмінацією свята став тематичний чорний торт.

Раніше повідомлялось, що Ані Лорак випустила кліп, який серйозно розкритикували в мережі за однотипність образів, спробу зняти щось нове, але з використанням чужих образів, а також піддали жорстким коментарям з приводу перуки співачки, в якій вона виступала. Довгі і рівні локони замість коротких і кучерявих здивували мережу.

Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній-міні сукні: "Це взагалі ви?".

Як повідомляла Politeka, ексдиректор приголомшив одкровеннями про ворожнечу Світлани Лободи з Ані Лорак.