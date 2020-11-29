Відома українська співачка Ані Лорак, яка вже тривалий час живе та виступає в РФ, опублікувала фото зі своєю донькою Софією
Як передає Politeka, відповідна світлина з'явилась в сторіс в акаунті Лорак у соцмережі Instagram.
Судячи з усього, Ані Лорак таким чином нагадала фоловерам про День матері, який відзначають в Росії в останню неділю листопада.
На фотографії, яку запостила Ані Лорак, 9-річна Софія ще зовсім маленька. Співачка доповнила архівне фото смайликом у вигляді сердечка.
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Як відомо, 9 червня, в перший день скасування самоізоляції в Москві, Ані Лорак влаштувала свято на честь Дня народження своєї дочки Софії. Цього літа їй виповнилось 9 років. Привітати дівчинку і її маму прийшли такі зірки російського шоу-бізнесу як Філіп Кіркоров з дітьми, Сергій Лазарєв з сином та інші. За основу концепції заходу був обраний фільм "Сімейка Адамс", тому Софія з'явилася перед гостями в образі Уенздей Аддамс, а кульмінацією свята став тематичний чорний торт.
Раніше повідомлялось, що Ані Лорак випустила кліп, який серйозно розкритикували в мережі за однотипність образів, спробу зняти щось нове, але з використанням чужих образів, а також піддали жорстким коментарям з приводу перуки співачки, в якій вона виступала. Довгі і рівні локони замість коротких і кучерявих здивували мережу.
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