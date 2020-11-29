Модель Ебігейл Речфорд, яка спеціалізується на дефіле в одній білизні, захопила шанувальників ефектною витівкою

Як повідомляє Politeka, фотографії знаменитість викинула у себе в Instagram.

"Яка твоя улюблена? Пиши нижче", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Ретчфорд позує в одних стрінгах перед дзеркалом, згинаючись в спокусливих формах. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.

"Моя улюблена-тут немає кращих фото. Вони всі прекрасні», «боже, очей не відірвати від такої краси», «вау, це занадто гаряче», «магічний образ», «так красиво – просто чудово», "занадто мило виглядаєш", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд показала сміливу позу, примірявши стильну бірюзову бель.

Ебі почала свою кар'єру моделі після того, як зрозуміла, що володіє ефектною фігурою і запам'ятовується зовнішністю. До професійної фотосесії, що склала їй перше портфоліо, дівчина працювала офіціанткою і змінила безліч підробітків в цілому. Тому після старту модельної кар'єри Речфорд не стала замислюватися про зміну роботи знову.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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