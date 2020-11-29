Модель Ебігейл Речфорд, яка спеціалізується на дефіле в одній білизні, захопила шанувальників ефектною витівкою
Як повідомляє Politeka, фотографії знаменитість викинула у себе в Instagram.
"Яка твоя улюблена? Пиши нижче", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах Ретчфорд позує в одних стрінгах перед дзеркалом, згинаючись в спокусливих формах. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.
"Моя улюблена-тут немає кращих фото. Вони всі прекрасні», «боже, очей не відірвати від такої краси», «вау, це занадто гаряче», «магічний образ», «так красиво – просто чудово», "занадто мило виглядаєш", - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд показала сміливу позу, примірявши стильну бірюзову бель.
Ебі почала свою кар'єру моделі після того, як зрозуміла, що володіє ефектною фігурою і запам'ятовується зовнішністю. До професійної фотосесії, що склала їй перше портфоліо, дівчина працювала офіціанткою і змінила безліч підробітків в цілому. Тому після старту модельної кар'єри Речфорд не стала замислюватися про зміну роботи знову.
Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Речфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"