Модель Эбигейл Рэтчфорд, которая специализируется на дефиле в одном белье, восхитила поклонников эффектной выходкой

Как сообщает Politeka, фотографии знаменитость выбросила у себя в Instagram.

«Какая твоя любимая? Пиши ниже», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Рэтчфорд позирует в одних стрингах перед зеркалом, изгибаясь в соблазнительных формах. Это привело в «дикий» восторг ее поклонников.

«Моя любимая – тут нет лучших фото. Они все прекрасны», «боже, глаз не оторвать от такой красоты», «вау, это слишком горячо», «магический образ», «так красиво – просто великолепно», «слишком мило выглядишь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала смелую позу, примерив стильное бирюзовое бель.

Эби начала свою карьеру модели после того, как поняла, что обладает эффектной фигурой и запоминающейся внешностью. До профессиональной фотосессии, составившей ей первое портфолио, девушка работала официанткой и сменила множество подработок в целом. Поэтому после старта модельной карьеры Рэтчфорд не стала задумываться о смене работы снова.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"