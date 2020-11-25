Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала смелую позу, примерив стильное бирюзовое белье

Эби начала свою карьеру модели после того, как поняла, что обладает эффектной фигурой и запоминающейся внешностью. До профессиональной фотосессии, составившей ей первое портфолио, девушка работала официанткой и сменила множество подработок в целом. Поэтому после старта модельной карьеры Рэтчфорд не стала задумываться о смене работы снова.

Теперь она успешно рекламирует трендовое белье и снимается в мужских журналах. Нередко Эби также дает различные интервью и показывает роскошную жизнь в разделе Стори. Как видно на фото, девушка не боится работать на камеру и не скрывает тело в белье.

Она выбирает смелые образы с кружевами и ярких цветов. В этот раз бирюзовое нижнее белье выгодно подчеркнуло ее загар, а также подтянутую после отдыха фигуру.

Вот что пишут в сети:

«Я с ума схожу из-за этого пикантного бикини!; Эй, детка, могу я попросить больше таких фото?; Небесам не хватает ангела 😇; Ты похожа на ангела 😍 прекрасный наклон😻; Одна из самых красивых девушек; Каждый раз, когда я вижу тебя, когда ты загружаешь новые изображения, я даже представить себе не мог, что ты очень красивая женщина 🤗; Вся сладострастная женщина; Великолепная девушка🔥👍; Прекрасная бебби».

На фан-аккаунтах Рэтчфорд появляются также лучшие фото с девушкой, которые были сняты за последнее время. В кружевах, сеточке, в чулках или с подвязками – в любом образе она выглядит очень стильно. Также Эби не показывает себя полностью раздетой и старается избежать лишней откровенности.

Поэтому фото, на котором Эби позировала в золотистом белье с маленькими цветочками и сеточкой привлекли множество фанатов. Модель не смогла скрыть главного и при этом не показала тело полностью без одежды.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"