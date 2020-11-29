Переможниця проєкту "Танці з зірками" і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина запропонувала фоловерам веселу гру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Мішиної у соцмережі.

Так, "холостячка" запостила на свою сторінку фото Андрія Шатирка, який покинув проєкт, підставши замість його обличчя своє.

"Андрій Шатирко вийшов з проекту, але його частинка залишилася в кожному з нас! Продовжіть в коментарі фразу: "Якби я був Шатирко, то..." - написала вона у підписі до кумедної світлини.

На цьому Мішина не зупинилась і зробила колаж, зібравши докупи аналогічні фото Шатирка, куди були підставлені обличчя інших учасників шоу.

"Піду на наступний сезон, ще раз закохаюсь", "...то хотів би, щоб мене всиновила Ксю", - написав один із учасників шоу Олександр Еллерт.

Не залишились осторонь і інші фоловери "холостячки" і також запропонували свої варіанти відповідей.

"Це жах", "Підстригся б", "Чому це так смішно", "А що - крутий тренд", "Зберіг би для себе картонну Ксю, на томні довгі вечори", "То шукав би хлопця собі в пару, та постарше", "Сказав би, що це моя жінка", "Якби я була Шатирко, то я би не прийшла на проєкт", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками"

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