Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнався, що знаходиться на самоізоляції, і розповів про тривожний симптом

Популярний український гуморист спантеличив новим відео, яке опублікував у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як артист напівлежить на дивані і розповідає про своє самопочуття.

"Третій день карантину. Політ нормальний. Самоізоляція", - вимовляє Кошовий.

При цьому в підписі до відео він розкрив тривожний симптом: "Втрачено нюх", написав артист.

Варто відзначити, що відео знято в звичному для гумориста жартівливому стилі з накладенням фільтра, який "роздув" обличчя Кошового і додав йому окуляри.

Втім, незважаючи на жартівливий тон відео, можна здогадатися, що артист вельми непрозоро натякає на наявність у нього китайського вірусу, одним з ключових симптомів якого якраз і є втрата нюху.

Варто відзначити, що Кошовий відкрито не говорив про свій діагноз, проте кілька днів тому опублікував в Instagram вельми недвозначне фото з короною.

Кошовий був одягнений у темний спортивний костюм. У позі з руками на боках і задертою головою він домалював собі корону, заінтригувавши шанувальників заявою: "Фсе. Почавши". Що мав на увазі комік Шанувальники не зрозуміли.

Можна припустити, що заразна хвороба, якою раніше перехворів і друг Кошового, президент України Володимир Зеленський, дісталася і до гумориста.

Нагадаємо, коронований Кошовий з "Квартал 95" заінтригував зовнішнім виглядом і важливою заявою: "Початок".

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