Відома українська ведуча і зірка "Орла і решки" Регіна Тодоренко не стримала сліз перед камерою і розповіла про велике розчарування

Зірка, яка після весілля зі співаком Владом Топаловим перебралася на його батьківщину – в Росію, поділилася емоційним постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Не так давно ведуча і її чоловік разом стали учасниками російського шоу «Льодовиковий період». Вони паралельно боролися за перше місце кожен зі своїм партнером, але під час останнього випуску Топлов вибув з проекту.

На новому відео Тодоренко сидить у гримерці з заплаканим обличчям.

"Я просто подивилася виступ чоловіка і розчулилася. Красиво танцює, сссобака", - каже ведуча на відео.

У пості вона зізналася, що вірила, що її чоловік зможе дійти до фіналу.

"Але, як каже, мій Владислав Михайлович "не треба робити драму". І адже тепер всі катки міста наші, так і до чемпіонату дійдемо, коханий! Проживаю кожен твій номер, хвилююся перед кожним прокатом, а потім сотні разів переглядаю і пишаюся тобою! Улюбленій справі треба віддаватися так, як це робиш ти: з пристрастю, з любов'ю і завзятістю!",- написала Тодоренко у своєму пості.

Передплатники тут же почали підтримувати ведучу.

"Дуже шкода що Влада вигнали, я вважаю не справедливо", "повна несправедливість! Влад пішов, а Бузова бере участь! Маячня", " він правильно одружився! Регіна ти молодець!", "Несправедливе суддівство. Просувають бездарність...а гідні йдуть", - пишуть люди.

Нагадаємо, Тодоренко в ефектній позі вниз головою довела до мурашок новим трюком.

Як повідомляла Politeka, Тодоренко після біди з маленьким сином заговорила про розрив з Топаловим.

Також Politeka писала, що біда трапилася з молодшою сестрою Тодоренко, зірка молить про допомогу.