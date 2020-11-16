Звезда и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко всеми силами пытается поддержать свою сестру

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, Регина Тодоренко расссказала о новом горе в ее семье - младшая сестра Аня, возможно, заразилась китайским вирусом.

По словам телеведущей, ее сестра ушла на самоизоляцию и выполнила все меры безопасности, чтобы не подвергать других опасности.

"Моя младшая сестра, возможно, заболела короной. Сидит сейчас дома, изолировалась, все меры безопасности выполнила. Даже не представляю , как Анюта сейчас, а я так далеко, очень хочется обнять её!", - написала Тодоренко в микроблоге.

Чтобы хоть как-то отвлечь сестру от тяжелого диагноза, Регина Тодоренко записала курьезный видеоролик с танцами.

"Помогите мне улучшить сестре настроение, напишите что-то доброе на страничке. Выздоравливай, моя роднаяяяяяя, Эн!", - подписала телеведущая ролик в микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и начали заваливать пост комментариями с поддержкой.

"Классные", "Молодцы девченки", "Здоровья Вам! Пусть поправляется Сестричка! Все будет хорошо!", "Желаю здоровья всем кто борется сейчас с короной", "Когда это только закончится??? Кто знает, а ?", "Пусть скорее поправляемся, я сама недавно переболела ... такая нервная стала ((( прям трясёт от истерик дочки , хотя до болезни ровно относилась", "Молодые должны справиться", "Ох Регина молодец, красотка", "Как это по-нашему", - написали они под постом Тодоренко.

Ранее мы рассказывали о беде с двухлетним сыном Регины Тодоренко.

По словам телеведущей, ее малыш сломал руку и она срочно обратилась за помощью к публике в поисках вариантов спокойных игр для сына.

Как известно, мальчик в последнее время активно занимался гимнастикой, а теперь ему приходится отказываться от своих подвижных увлечений.

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