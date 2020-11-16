Звезда и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко всеми силами пытается поддержать свою сестру
Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.
Так, Регина Тодоренко расссказала о новом горе в ее семье - младшая сестра Аня, возможно, заразилась китайским вирусом.
По словам телеведущей, ее сестра ушла на самоизоляцию и выполнила все меры безопасности, чтобы не подвергать других опасности.
"Скорая" забрала Влада Яму с эфира "Танців з зірками", в каком он сейчас состоянии: "Станцевал...", фото
MARUV с диким декольте испытала публику на прочность: "Настоящая наркобаронесса"
"Ну, Надюха, даешь": жгучая Дорофеева без стыда показалась в нижнем белье, Веру Брежневу аж прорвало
Покупка долларов запрещена, Нацбанк ошеломил решением: "После ужесточения карантина..."
"Моя младшая сестра, возможно, заболела короной. Сидит сейчас дома, изолировалась, все меры безопасности выполнила. Даже не представляю , как Анюта сейчас, а я так далеко, очень хочется обнять её!", - написала Тодоренко в микроблоге.
Чтобы хоть как-то отвлечь сестру от тяжелого диагноза, Регина Тодоренко записала курьезный видеоролик с танцами.
"Помогите мне улучшить сестре настроение, напишите что-то доброе на страничке. Выздоравливай, моя роднаяяяяяя, Эн!", - подписала телеведущая ролик в микроблоге.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и начали заваливать пост комментариями с поддержкой.
"Классные", "Молодцы девченки", "Здоровья Вам! Пусть поправляется Сестричка! Все будет хорошо!", "Желаю здоровья всем кто борется сейчас с короной", "Когда это только закончится??? Кто знает, а ?", "Пусть скорее поправляемся, я сама недавно переболела ... такая нервная стала ((( прям трясёт от истерик дочки , хотя до болезни ровно относилась", "Молодые должны справиться", "Ох Регина молодец, красотка", "Как это по-нашему", - написали они под постом Тодоренко.
Ранее мы рассказывали о беде с двухлетним сыном Регины Тодоренко.
По словам телеведущей, ее малыш сломал руку и она срочно обратилась за помощью к публике в поисках вариантов спокойных игр для сына.
Как известно, мальчик в последнее время активно занимался гимнастикой, а теперь ему приходится отказываться от своих подвижных увлечений.
Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике
Еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать
Также Politeka сообщала, что Тодоренко без капли смущения задрала юбку