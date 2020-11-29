Известная украинская ведущая и звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко не сдержала слез перед камерой и рассказала о большом разочаровании

Звезда, которая после свадьбы с певцом Владом Топаловым перебралась на его родину – в Россию, поделилась эмоциональным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Не так давно ведущая и ее муж вместе стали участниками российского шоу «Ледниковый период». Они параллельно боролись за первое место каждый со своим партнером, но во время последнего выпуска Топлов выбыл из проекта.

На новом видео Тодоренко сидит в гримерке с заплаканным лицом.

«Я просто посмотрела выступление мужа и расчувствовалась. Красиво танцует, сссобака», - говорит ведущая на видео.

В посте она призналась, что верила, что ее муж сможет дойти до финала.

«Но, как говорит, мой Владислав Михайлович «не надо делать драму». И ведь теперь все катки города наши, так и до чемпионата дойдём, любимый! Проживаю каждый твой номер, волнуюсь перед каждым прокатом, а потом сотни раз пересматриваю и горжусь тобой! Любимому делу надо отдаваться так, как это делаешь ты: со страстью, с любовью и упорностью!», - написала Тодоренко в своем посте.

Подписчики тут же принялись поддерживать ведущую.

«Очень жаль что Влада выгнали, я считаю не справедливо», «Полная несправедливость! Влад ушёл, а Бузова участвует! Бред», «Он правильно женился! Регина ты молодец!», «Несправедливое судейство. Продвигают бездарность…а достойные уходят», - пишут люди.

Напомним, Тодоренко в эффектной позе вниз головой довела до мурашек новым трюком.

Как сообщала Politeka, Тодоренко после беды с маленьким сыном заговорила о разрыве с Топаловым.

Также Politeka писала, что беда случилась с младшей сестрой Тодоренко, звезда молит о помощи.