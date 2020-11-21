Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала, какие акробатические трюки она выполняет во время выступления на льду

Как известно, Регина Тодоренко принимает участие в шоу "Ледниковый период", где ее партнером является известный спортсмен Роман Костомаров. Сейчас Регина и Роман усиленно тренируются, что весьма заметно по их спортивным фигурам, но при этом телеведущая не забывает регулярно радовать своих поклонников новыми снимками, передает Politeka.net

В этом раз Регина решила показать интересный кадр, сделанный во время выступления. Фотографию она разместила у себя в Инстаграм.

На ней телеведущая запечатлена вниз головой. По всей видимости, это был завершающий этап номера, так как Регина и Роман выставили руки, требуя аплодисментов, при этом партнер крепкой держал Тодоренко второй рукой.

«После таких вдохновляющих выступлений мне хочется, как можно больше, работать , чтобы номера были лучше, эффектнее и чувственно! Спасибо вам за то, что голосуете, за тёплые , искренние слова 🙏🏻

P.S.: теперь хочется посоревноваться в большом спорте🙈, а вдруг получится!», - подписала снимок Регина и поблагодарила своего партнера, за то, что очень крепко ее держал.

"Молодец!👏У вас просто шикарные номера🔥 и с каждой программой всё лучше и лучше ❤️",

"Великолепный танец!!!Чувственный,элегантный,прекрасные костюмы!Регина-Вы БОГИНЯ!!!А судьи...",

"С ума сойти, очень эффектно, вы очень смелые", "По ощущениям ты Напоминала мне Джульетту. И поцелуй 😀я улыбалась. Не только же мужу целоваться", " Восхитительный номер!!! Очень чувственно, нежно до мурашек, как всегда!!!! Успехов вам, Удачи и вдохновения!!! Молодцы!!!", " Какие вы красавцы!!! А то ,что судят не справедливо на их совести", - пишут в сети.

К слову, Регина Тодоренко – уроженка Одессы, но затем переехала в РФ, где построила свою карьеру и трудится на благо российского шоу-бизнеса. Там она вышла замуж за певца Влада Топалова и в начале декабря 2018 года подарила ему сына, которого назвали Михаилом.

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