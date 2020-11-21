Брак Регины Тодоренко и Влада Топалова далек от совершенства

Так, ведущая "Орла и решки" в прямом эфире, который она вела в своем Instagram, пообщалась с психологом Еленой Латыш, передает RadioKP.

Певица и телеведущая призналась, что бывает такие моменты, когда ей хочется развестись с Владом Топаловым.

По словам Регины Тодоренко, нередко бывают ссоры, особенно когда дело касается воспитания сына Михаила.

«Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения и мы не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись», — заявила ведущая "Орла и решки" в прямом эфире с психологом.

Тодоренко также добавила, что они с мужем работают над отношениями, учатся слушать и слышать друг друга, а сложны моменты пытаются прорабатывать с участием специалистов.

Подытоживая, ведущая "Орла и решки" добавила, что в их отношениях нет места ревности, хотя ранее Регина Тодоренко заявляла, что не может спокойно смотреть на сценические поцелуи ее мужа Влада Топалова с партнершой в шоу "Ледниковый период".

Ранее мы рассказывали о беде с двухлетним сыном Регины Тодоренко.

По словам телеведущей, ее малыш сломал руку и она срочно обратилась за помощью к публике в поисках вариантов спокойных игр для сына.

Как известно, мальчик в последнее время активно занимался гимнастикой, а теперь ему приходится отказываться от своих подвижных увлечений.

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