Знаменитий український хореограф Влад Яма напередодні Суперфіналу "Танців з зірками" показав незвичайну Лесю Нікітюк і задався важливим питанням

Артист опублікував новий пост у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Вже сьогодні, 29 листопада, українці дізнаються, хто ж буде переможцем в цьому сезоні популярного танцювального шоу: Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер і Кирило Васюк або Юлія Саніна і Дмитро Жук.

У своєму пості Яма також задався цим питанням.

"ВІА Гра або The Hardkiss?..Дізнаємося сьогодні вночі в суперфіналі "Танців з зірками", - написав суддя шоу.

Він також поділився курйозним фото з минулого випуску, на якому судді позують із запрошеною зіркою Лесею Нікітюк. Для своєї появи на шоу ведуча вибрала божевільний образ «чорного лебедя» і постала в костюмі лисої балерини. На фото Григорій Чапкіс і Катерина Кухар позують поруч з нею з посмішками на обличчях, а ось Яма не може втриматися від того, щоб не покоситися на ведучу.

"Леся, ти як? Трохи відросло вже?",- поцікавився танцюрист.

Ведуча відповіла йому з властивим їй гумором.

"Почало рости...але на спині...", - написала вона.

Українці бурхливо відреагували на пост ями.

"О, нарешті Леся зняла перуку", "о Два Влада", "Яма від висоти офігел Леся на інопланетянина схожа", "навіщо так бентежити Влада?", "А як дізнатися хто з них Влад?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Потап несподівано розговорився з Владом Ямою, згадавши колишню дружину.

Як повідомляла Politeka, Владу ямі з "Танців з зірками" стало гірше після операції.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" після операції несподівано розговорився з Потапом.