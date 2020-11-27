Известный украинский хореограф, судья шоу "Танці з зірками", Влад Яма рассказал, что восстановление после операции происходит не так, как хотелось бы

О своем состоянии танцор рассказал в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Операция была в понедельник. Вторник, среду я жестко обезболивался утром днем, вечером на ночь. Вчера попробовал двигаться чуть более активно и рука сразу отекла. Начнем снова обезболиваться. Сегодня хочу протянуть без таблеток, вот пока держусь, но, с Лео погуляли – стало снова хуже. Посмотрим, что будет дальше», - рассказал хореограф.

Также Влад Яма признался, что скучает по спортзалу.

Напомним, недавно Влад Яма с женой Лилией и сыном Леоном неделю отдыхали в ОАЭ. Из-за поездки у хореографа не было достаточно времени для подготовки к выступлению на "Танцях з зірками".

Номер с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Яма репетировал только раз. А во время исполнения номера в эфире шоу хореограф получил травму.

В танце была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил. Неприятность случилась в тот момент, когда Яма неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.

У судьи шоу были подозрения на перелом, но рентгеновский снимок показал, что это не так. Однако хореографу все же понадобилась операция. Ее сделали в понедельник.

Напомним, что Влад Яма признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".

Как сообщала Politeka, Влад Яма на редком фото с женой и сыном удивил сходством с Джиганом: "Семейка Аддамс!".

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