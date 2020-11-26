Известный украинский хореограф, судья шоу "Танці з зірками", Влад Яма, появился в компании двух других звезд

Артист ведет активную творческую деятельность, появляясь на различных проектах, сообщает Politeka.net. В этот раз артист появился в известном шоу рэперов Потапа и Позитива (Алексей Завгородний) "2POpodcast" на Ютубе.

Примечательно, что Потап и Позитив позировали в ярких шубках, тогда как Яма был одет "по-скромному" - в футболку и клетчатую рубашку.

Трое артистов улыбались и выглядели очень довольными.

"Может показаться, что на фото я хвастаюсь на тот момент еще здоровой рукой. Это тоже. Но на самом деле состоялся душевный и очень откровенный разговор в @2popodcast. Про политику, фобии и стриптиз... Спасибо @realpotap и @positiff - это было весело и на одном дыхании. Выпуск уже на канале @2popodcast ✌🏻✌🏻✌🏻", - написал Влад.

За 20 минут пост собрал почти 800 лайков и много комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Круто, только посмотрела👍", - написала одна из пользовательниц сети.

Ранее мы писали, что на одном из эфиров шоу Яма исполнял сложный трюк в танце с Юлией Саниной, в результате которого повредил палец на руке. После танца его увезла скорая. В понедельник звезде делали операцию.

Позже он рассказал о состоянии после операции.

«Спал хорошо. Укольчик перед сном сделали мощнейший. Но скоро перевязка, вот там, говорят, будет больно», - рассказал он.

Напомним, Влад Яма позировал в клетчатом костюме из брюк и жилетки, а также в серой рубашке с расстегнутым воротником. Фото было сделано вместе с другой судьей "Танців" Екатериной Кухар.

Напомним, что Влад Яма признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".

Как сообщала Politeka, Влад Яма на редком фото с женой и сыном удивил сходством с Джиганом: "Семейка Аддамс!".

Также Politeka писала, что Влад Яма показал безумные развлечения до травмы на «Танці з зірками»: «Шлем и полный газ!».