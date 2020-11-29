Популярная украинская певица Светлана Лобода поделилась атмосферным фото с подросшими дочерями

Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, Лобода поздравила женщин с Днем матери.

В этот день она решила показать себя не в очередном откровенном образе или сценическом наряде, а в образе счастливой мамы. Как известно, Лобода в одиночку воспитывает двух дочерей – 9-летнюю Еву и двухлетнюю Тильду.

На новом фото певица позирует со своими подросшими девочками. При этом все трое одеты во все белое. На Еве и Тильде милые платьица, а сама Лобода выбрала короткий топ и длинную юбку.

Певица держит на руках Тильду, которая отвернулась от камеры, а Ева стоит, прижавшись к маме.

«С днем матери нас, милые девочки», - подписала кадр Лобода.

Под постом певицы успела отметиться украинская ведущая Леся Никитюк.

«Пупсики», - написала она.

Поклонники Лободы также принялись комментировать пост.

«С Днём матери вас трижды: мама Евы, мама Тильды и мама хитов и невероятной музыки», «Когда уже покажете младшенькую так интересно, какая она», «Вы чудо мама», «по лицу Евочки всегда видно, что Вы замечательная мама!) с Праздником!», «Чё она все ребенка своего отворачивает?» «Три красотки!», - пишут люди.

Напомним, фигуристая Лобода обнажила хищную натуру, мужчины пускают слюни: «Светлана Сергеевна, полегче!».

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