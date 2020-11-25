Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая уже длительное время живет в России, умилила фолловеров новой фотографией с дочкой

Как передает Politeka, соответствующая фотография появилась на странице Лободы в соцсети.

Так, на опубликованном фото Лобода в красивом сквере позирует вместе со своей старшей дочерью Евангелиной. Она наклонилась вниз к ребенку, и они тянутся, чтобы поцеловать друг друга. При этом мама и дочка выглядят очень стильно. Лобода - в образе "тотал блэк". На ней черные высокие каблуки с лаковыми вставками, черное платье с пикантным разрезом и черное пальто. Дополнила образ элегантная черная сумочка.

Дочь Лободы - в черной парке с мехом, бежевой шапке и полуспортивной обуви.

Певица отметила, что в рамках "празднования" первого снега они с дочкой пошли на шопинг.

"Мои хорошие, а как вы отметили первый снег? Мы с Евочкой отправились в любимый @Daniel_boutique и выбрали моим девушкам новый зимний гардероб", - написала она.

В комментариях высказывают восхищение образами мамы и дочки и пишут множество комплиментов.

"Какие красотки!", "Красавицы", "Какие вы милые и красивые", "Такие стильные девушки", - комментируют под фото.

Напомним, что Лобода не сдержалась и показала свою любовь на публике, неожиданное признание и видео: "родная душа".

А еще Politeka писала, что неукротимая Лобода в непристойном мини устроила горячие танцы на сцене, кадры.

Также Politeka сообщала, что игривая Лобода показала, как играется по вечерам в платье из блесток:"каждый день, как пятница".