На сьогодні українці можуть отримувати відшкодування витрат на оплату п'яти видів послуг у вигляді житлової субсидії
Як пише Politeka, про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Так, держава відшкодовує такі види витрат, як: житлові послуги (Послуги з управління багатоквартирним будинком), комунальні послуги (постачання та розподіл природного газу, енергії водопостачання та поводження з побутовими доходами), внески за встановлення та обслуговування вузлів комерційного обліку.
Також держава відшкодовує абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг у багатоквартирних будинках і витрати на управління багатоквартирним будинком.
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Крім того, для сімей, які використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі – скраплений газ, передбачена субсидія для придбання останнього один раз на рік.
Розрахувати розмір субсидії як різниця вартості ЖКП в межах соціальних нормативів та обсягом обов'язкового платежу.
Останній розглядається для кожної сім'ї окремо за такою формулою:
Середній дохід на одну особу * розмір прожиткового мінімуму на одну особу. Після отриманого результату потрібно розділити на два і помножити на 15%.
Нагадавши, тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки.
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Також Politeka писала, що зміна тарифів на комуналку, важлива Заява Мінфіну.