Всього є п'ять послуг

На сьогодні українці можуть отримувати відшкодування витрат на оплату п'яти видів послуг у вигляді житлової субсидії

Як пише Politeka, про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Так, держава відшкодовує такі види витрат, як: житлові послуги (Послуги з управління багатоквартирним будинком), комунальні послуги (постачання та розподіл природного газу, енергії водопостачання та поводження з побутовими доходами), внески за встановлення та обслуговування вузлів комерційного обліку.

Також держава відшкодовує абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг у багатоквартирних будинках і витрати на управління багатоквартирним будинком.

Крім того, для сімей, які використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі – скраплений газ, передбачена субсидія для придбання останнього один раз на рік.

Розрахувати розмір субсидії як різниця вартості ЖКП в межах соціальних нормативів та обсягом обов'язкового платежу.

Останній розглядається для кожної сім'ї окремо за такою формулою:

Середній дохід на одну особу * розмір прожиткового мінімуму на одну особу. Після отриманого результату потрібно розділити на два і помножити на 15%.

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