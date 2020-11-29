Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася бездоганними формами, примірявши тісне бікіні

Як пише Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Сподіваюся, ці святкові вихідні пройшли добре! ✨ 😄 Це одне з моїх останніх фото з Мальдів, але це був такий хороший день, після цього фото ми завели нових друзів і добре поїли", - йдеться в повідомленні.

На фотографії Чері позує в жовтому міні-бікіні, ефектно при цьому задерши білизну. Образ красуні доповнила елегантна посмішка і закриті очі.

«Дуже красиво», «красуня», «монстр», «райська дівчинка», «вау, це бомбезний вигляд», «одне задоволення за тобою спостерігати», «ідеальна красуня», «мило», «у тебе, здається, ніколи не буває поганих знімків», - пишуть її шанувальники.

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Популярна фітнес-красуня продовжує розбурхувати публіку пікантними образами, які приміряє в рамках нових фотосесій. Дівчина відкрила власний магазин для спорту, тому більшість її фото в профілі – це власна реклама одягу з новими дизайнами.

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