Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася бездоганними формами, примірявши тісне бікіні
Як пише Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.
"Сподіваюся, ці святкові вихідні пройшли добре! ✨ 😄 Це одне з моїх останніх фото з Мальдів, але це був такий хороший день, після цього фото ми завели нових друзів і добре поїли", - йдеться в повідомленні.
На фотографії Чері позує в жовтому міні-бікіні, ефектно при цьому задерши білизну. Образ красуні доповнила елегантна посмішка і закриті очі.
«Дуже красиво», «красуня», «монстр», «райська дівчинка», «вау, це бомбезний вигляд», «одне задоволення за тобою спостерігати», «ідеальна красуня», «мило», «у тебе, здається, ніколи не буває поганих знімків», - пишуть її шанувальники.
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До цього ми писали, що фітнес-модель Ана Чері показала модний образ в обтягуючому спортивному костюмі.
Популярна фітнес-красуня продовжує розбурхувати публіку пікантними образами, які приміряє в рамках нових фотосесій. Дівчина відкрила власний магазин для спорту, тому більшість її фото в профілі – це власна реклама одягу з новими дизайнами.
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