Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась безупречными формами, примеряв тесное бикини
Как пишет Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.
«Надеюсь, эти праздничные выходные прошли хорошо! ✨😄 Это одно из моих последних фото с Мальдив, но это был такой хороший день, после этого фото мы завели новых друзей и хорошо поели», - говорится в сообщении.
На фотографии Чери позирует в желтом мини-бикини, эффектно при этом задрав белье. Образ красотки дополнила элегантная улыбка и закрытые глаза.
«Очень красиво», «красотка», «монстр», «райская малышка», «вау, это бомбезный вид», «одно удовольствие за тобой наблюдать», «идеальная красотка», «мило», «у тебя, кажется, никогда не бывает плохих снимков», - пишут ее поклонники.
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Популярная фитнес-красотка продолжает будоражить публику пикантными образами, которые примеряет в рамках новых фотосессий. Девушка открыла собственный магазин для спорта, поэтому большинство ее фото в профиле – это собственная реклама одежды с новыми дизайнами.
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