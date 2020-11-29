Відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на тренуванні

На кадрах Марина позувала в топіку, лосинах і кросівках. Красуня бігла на стадіоні, підстрибуючи. Кадри вийшли ефектними і мотивуючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прекрасна погода для тренувань зі стрибків у воду. Я люблю це", - написала Романчук.

Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Яка краса", "це просто щось неймовірно"," який швидкий оператор", " Хороший БІГ, милий ..", "Неймовірні навички бігу та стрибків!", "Круто, обдурити гравітацію", " дуже красиво і ошатно !! Мені дуже подобаються ваші відео !!", "Елегантна козуля!!) ", "Люблю дивитися, як ти біжиш і стрибаєш. Такий плавний і разом з тим такий потужний", "це тільки я або вона почала грати в super mario", "О так ... роблю це ... дякую".

Повідомлялося, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила фанатів, показавши "вищий пілотаж" в одному бікіні.

"Памуккале-це щось унікальне і фантастичне», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Бех-Романчук застигла в спокусливій позі, примірявши сміливе міні-бікіні.

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