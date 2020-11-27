Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке

На кадрах Бех показывает, как делает прыжки. Звезда была в шортиках, топе и кроссовках. Романчук собрала волосы в хвост, чтобы не мешали, а образ дополнила перчатками на руках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тренировка в спортзале", - подписала кадр девушка.

На втором кадре Марина уже стояла перед зеркалом и хвасталась рельефным прессом и подкачанным телом. Красотка выглядела очень спортивно и мотивировала.

"Команда", - написала под вторым снимком девушка.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры были выброшены в сторис Инстаграм, где таких инструментов нет.

Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук снова порадовала поклонников своими идеальными формами.

На Марии – короткий спортивный топ, а также серые спортивные шорты и белые кроссовки. На кадре отчетливо видны кубики пресса, а вся фигура говорит о многочасовых тренировках. Спортсменка широко улыбается в камеру и выглядит абсолютно довольной собой.

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала стильные кадры, на которых блистала в новом образе.

Девушка в этот раз позировала в насыщенном вишневом бикини, ставшим в этом году одним из самых популярных. Данная модель выгодно подчеркнула ее формы, идеально везде подчеркивая каждый изгиб девушки. Распустив волосы, она буквально преобразилась, спортсменку было не узнать.

Напомним, страстная Бех-Романчук в бикини не удержалась и запрыгнула на мужа, личные кадры

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