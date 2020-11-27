Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила безупречным телом в мини-шортах во время тренировки

Снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram, рассказывает Politeka.

«Путь к мечтам нелегок, но я пытаюсь двигаться вперед», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Бех-Романчук позирует во время тренировки в тесном спортивном топе и не менее соблазнительных шортах для бега. Волосы знаменитость решила собрать в хвостик.

«Это кайф – смотреть на эти фото», «ты невероятная спортивная леди», «идеальная», «ого, какие у вас ноги мощные», «ты просто чудо-женщина, Марина», «продолжай действовать. Это правильно», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук заставила поклонников покраснеть, примеряв соблазнительное мини.

«Я так счастлива вернуться сюда и начать свою вторую тренировку», - коротко говорится в сообщении.

На фото Бех-Романчук предстает перед камерой в мини-шортах и топе, благодаря чему в кадре видна роскошная фигура знаменитости. При этом в руке Бех-Романчук держит бутылку с водой.

Напомним, Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".

Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини вскружила голову видом сзади: "Умеешь показывать".

Также Politeka писала, что Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже: "Вид на миллион".