Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как отдыхает в отпуске

На фото Марина позирует в белом бикини на завязочках. Красотка запрыгнула на руки к мужу Михаилу, который стоял в воде в купальных трусах. Пара смотрела друг на друга, радуясь своему счастью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если мечта сбудется, она только с тобой", - написала Марина под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау, какие же вы хорошие, вдохновляете", "Какие же вы красивые", "Любимая пара", "Сладкая парочка", "Турция - дорогое счастье", "Ух ты, это потрясающие картинки! Поистине вдохновляет даже других профессиональных спортсменов", "Добро пожаловать в мою страну, дорогая", "Небесная детка", "Поздравления", "Очень красивые", "Кайф".

Сообщалось, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук хвастнула подкачанной пятой точкой в обтягивающих лосинах.

Марина была одета в красивый спортивный костюм, который состоял из короткого топа и лосин с завышенной талией. Девушка устроилась на коврике, застыв в позе для растяжки. Ее волосы были аккуратно собраны, зачесаны и закреплены ободком, чтобы ничего не мешало тренироваться.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в белом топе показала, как выглядит пресс мечты

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