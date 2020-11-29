Известная легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке

На кадрах Марина позировала в топике, лосинах и кроссовках. Красотка бежала на стадионе, подпрыгивая. Кадры получились эффектными и мотивирующими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прекрасная погода для тренировок по прыжкам в воду. Я люблю это", - написала Романчук.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Какая красота", "Это просто что-то невероятно", "Какой быстрый оператор", "Хороший бег, милый ..", "Невероятные навыки бега и прыжков!", "Круто, обмануть гравитацию", "Очень красиво и нарядно !! Мне очень нравятся ваши видео !!", "Элегантная косуля!!)", "Люблю смотреть, как ты бежишь и прыгаешь. Такой плавный и вместе с тем такой мощный", "это только я или она начала играть в super mario", "О да ... делаю это ... спасибо".

Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила фанатов, показав «высший пилотаж» в одном бикини.

«Памуккале - это что-то уникальное и фантастическое», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Бех-Романчук застыла в соблазнительной позе, примеряв смелое мини-бикини.

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