Українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної Софії Ротару, підкорила зухвалим образом
Артистка поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Соня показала себе в стильній чорній толстовці з яскравим макіяжем. Красуня зробила акцент на очі, підкресливши їх яскравими тінями. При цьому на губах у неї більш спокійна помада відтінку курній троянди.
Доповнює образ дівчини зачіска з високим хвостом і зачесаним волоссям.
Ще одним цікавим акцентом стали слова "так" і "ні", написані під очима співачки англійською.
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"Майбутнє належить тим, хто вірить у свої мрії!",- підписала кадри Соня.
Її шанувальники активно коментують фото.
"Красуня!", "шикарна", "Принцеса", "чудова", "Моя улюблена співачка", - пишуть коментатори.
Раніше ми писали, що Соня опублікувала в мікроблозі свіже фото з відпустки, але замість геолокації дівчина написала "Happy place".
На знімку видно, як Соня Кей в спортивному костюмі позує на тлі озера, намагаючись балансувати в одній з балетних поз. Більш того, українська зірка відмовилася від звичної зачіски і зібрала волосся в хвостик.
"Не хвилюйся, будь щасливий", - написала співачка в підписі до опублікованого знімка в Instagram.
Нагадаємо, грайлива племінниця Ротару показала, як притискається до щасливого красеня: "Відірвалися сьогодні".
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