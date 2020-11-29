Українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної Софії Ротару, підкорила зухвалим образом

Артистка поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Соня показала себе в стильній чорній толстовці з яскравим макіяжем. Красуня зробила акцент на очі, підкресливши їх яскравими тінями. При цьому на губах у неї більш спокійна помада відтінку курній троянди.

Доповнює образ дівчини зачіска з високим хвостом і зачесаним волоссям.

Ще одним цікавим акцентом стали слова "так" і "ні", написані під очима співачки англійською.

"Майбутнє належить тим, хто вірить у свої мрії!",- підписала кадри Соня.

Її шанувальники активно коментують фото.

"Красуня!", "шикарна", "Принцеса", "чудова", "Моя улюблена співачка", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Соня опублікувала в мікроблозі свіже фото з відпустки, але замість геолокації дівчина написала "Happy place".

На знімку видно, як Соня Кей в спортивному костюмі позує на тлі озера, намагаючись балансувати в одній з балетних поз. Більш того, українська зірка відмовилася від звичної зачіски і зібрала волосся в хвостик.

"Не хвилюйся, будь щасливий", - написала співачка в підписі до опублікованого знімка в Instagram.

Нагадаємо, грайлива племінниця Ротару показала, як притискається до щасливого красеня: "Відірвалися сьогодні".

Як повідомляла Politeka, племінниця Софії Ротару впала в дитинство і показала, як дуріє на дивані: "Принцеса".

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