Певица Соня Кей старается брать от жизни все
Так, племянница легендарной Софии Ротару поделилась новой публикацией в своем Instagram.
Известная украинская певица, вероятно, опубликовала в микроблоге свежее фото из отпуска, но вместо геолокации девушка написала "Happy place".
На снимке видно, как Соня Кей в спортивном костюме позирует на фоне озера, пытаясь балансировать в одной из балетных поз. Более того, украинская звезда отказалась от привычной прически и собрала волосы в хвостик.
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"Не волнуйся, будь счастлив", - написала певица в подписи к опубликованному снимку в Instagram.
"Обратный отсчет начался, Соня", "Нет ничего прекраснее счастливой девушки. Сонечка,как всегда", "Такая беззаботная", "Красотулька", "Не надо усложнять ... Вдохни ветер! Все, кроме жизни - пустяковый пустяк. Все лишнее отсей на рассвете, И станьте немного счастливее ... Просто так", "Просто живи, делая каждый день что-то хорошее для себя и для других. Просто радуйся жизни и люби!", "И пусть твоя улыбка меняет весь мир вокруг, но не позволяй миру менять твою улыбку!)", - написали ей преданные фанаты в комментариях.
Ранее мы писали, что у себя в Инстаграм Соня опубликовала свежее фото с отдыха. Красотка стояла возле фонтана.
На ней было надето короткое платье и белые кроссовки. Погода была очень солнечной, в результате чего и сам образ звезды получился очень светлым. Судя по фото, сейчас Соня находится в Херсоне.
«Осень - это кофе с корицей, кленовые листья, разноцветные, как часть детского рисунка, тёплые и нежные булочки с ванилью», - подписала фото звезда.
Напомним, солнечная племянница Софии Ротару похвасталась фигуркой в дерзком мини: «Как вкусно».
Как сообщала Politeka, племянница Софии Ротару забыла про стыд и подразнила прелестями в тесном топе.
Также Politeka писала, что племянница Ротару подразнила прелестями прямо на диване: «На седьмом небе…».