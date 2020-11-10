Певица Соня Кей старается брать от жизни все

Так, племянница легендарной Софии Ротару поделилась новой публикацией в своем Instagram.

Известная украинская певица, вероятно, опубликовала в микроблоге свежее фото из отпуска, но вместо геолокации девушка написала "Happy place".

На снимке видно, как Соня Кей в спортивном костюме позирует на фоне озера, пытаясь балансировать в одной из балетных поз. Более того, украинская звезда отказалась от привычной прически и собрала волосы в хвостик.

"Не волнуйся, будь счастлив", - написала певица в подписи к опубликованному снимку в Instagram.

"Обратный отсчет начался, Соня", "Нет ничего прекраснее счастливой девушки. Сонечка,как всегда", "Такая беззаботная", "Красотулька", "Не надо усложнять ... Вдохни ветер! Все, кроме жизни - пустяковый пустяк. Все лишнее отсей на рассвете, И станьте немного счастливее ... Просто так", "Просто живи, делая каждый день что-то хорошее для себя и для других. Просто радуйся жизни и люби!", "И пусть твоя улыбка меняет весь мир вокруг, но не позволяй миру менять твою улыбку!)", - написали ей преданные фанаты в комментариях.

Ранее мы писали, что у себя в Инстаграм Соня опубликовала свежее фото с отдыха. Красотка стояла возле фонтана.

На ней было надето короткое платье и белые кроссовки. Погода была очень солнечной, в результате чего и сам образ звезды получился очень светлым. Судя по фото, сейчас Соня находится в Херсоне.

«Осень - это кофе с корицей, кленовые листья, разноцветные, как часть детского рисунка, тёплые и нежные булочки с ванилью», - подписала фото звезда.

Напомним, солнечная племянница Софии Ротару похвасталась фигуркой в дерзком мини: «Как вкусно».

Как сообщала Politeka, племянница Софии Ротару забыла про стыд и подразнила прелестями в тесном топе.

Также Politeka писала, что племянница Ротару подразнила прелестями прямо на диване: «На седьмом небе…».