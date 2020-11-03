Украинская певица Соня Кей, которую многие знают как племянницу легендарной Софии Ротару, показала себя в компании известного мужчины
Исполнительница опубликовала новый пост в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Соня показала, как побывала на радио и провела день в компании радиоведущего Ивана Якименко. На совместном фото они позируют рядом, приобнимая друг друга и весело улыбаясь.
При этом Соня выбрала простой повседневный образ для визита на радио. На ней обычные джинсы и черная куртка. На фото она широко улыбается и кокетливо показывает язык.
«Оторвались сегодня на dj fm ua и отпремьерили «Вайб»!», - написала певица в подписи.
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Ее поклонники отреагировали на пост многочисленными лайками.
Ранее мы писали, что Соня опубликовала фото, на котором весело дурачится у себя дома на диване с голубой обивкой. На ней простой черный костюм со стильными ботинками. Волосы певица решила собрать в две милый гульки.
Соня со смехом валяется на диване, демонстрируя разные забавные позы.
«Детство – состояние, которое нельзя вернуть, но в которое можно впасть», - подписала кадры артистка.
Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста и засыпали ее комплиментами.
Напомним, племянница Софии Ротару впала в детство и показала, как дурачится на диване: «Принцесса».
Как сообщала Politeka, племянница Ротару подразнила прелестями прямо на диване: «На седьмом небе…».
Также Politeka писала, что племянница Ротару засветила голые ягодицы: «Смелая девочка».