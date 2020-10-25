Украинская певица и племянница легендарной Софии Ротару Соня Кей показала себя в милом беспечном образе

Артистка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Соня весело дурачится у себя дома на диване с голубой обивкой. На ней простой черный костюм со стильными ботинками. Волосы певица решила собрать в две милый гульки.

Соня со смехом валяется на диване, демонстрируя разные забавные позы.

«Детство – состояние, которое нельзя вернуть, но в которое можно впасть», - подписала кадры артистка.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«возможность oсyществить свoю мечтy – это, то, чтo делаeт жизнь интереснoй», «принцесса», «несмотря на различные повороты судьбы, жизнь прекрасна. люби жизнь, вдохновляйся и достигай своей цели и не упусти момент, когда по-настоящему будешь счастлива», - пишут фанаты.

Ранее мы писали, что у себя в Инстаграм Соня опубликовала свежее фото с отдыха. Красотка стояла возле фонтана. На ней было надето короткое платье и белые кроссовки. Погода была очень солнечной, в результате чего и сам образ звезды получился очень светлым. Судя по фото, сейчас Соня находится в Херсоне.

«Осень - это кофе с корицей, кленовые листья, разноцветные, как часть детского рисунка, тёплые и нежные булочки с ванилью», - подписала фото звезда.

Напомним, солнечная племянница Софии Ротару похвасталась фигуркой в дерзком мини: «Как вкусно».

Как сообщала Politeka, племянница Софии Ротару забыла про стыд и подразнила прелестями в тесном топе.

Также Politeka писала, что племянница Ротару подразнила прелестями прямо на диване: «На седьмом небе…».