Украинская певица и племянница легендарной Софии Ротару Соня Кей показала себя в милом беспечном образе
Артистка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Соня весело дурачится у себя дома на диване с голубой обивкой. На ней простой черный костюм со стильными ботинками. Волосы певица решила собрать в две милый гульки.
Соня со смехом валяется на диване, демонстрируя разные забавные позы.
«Детство – состояние, которое нельзя вернуть, но в которое можно впасть», - подписала кадры артистка.
Подвыпивший Ткач из «Квартал 95» огорошил выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео
Королева показала, какой была до пластики и уколов красоты вместе с Собчак: "Красавица и чудовище"
Пенсии урежут из-за карантина, коснется тысяч украинцев: "На 53%...", что надо знать
Первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды: "На большей территории..."
Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.
«возможность oсyществить свoю мечтy – это, то, чтo делаeт жизнь интереснoй», «принцесса», «несмотря на различные повороты судьбы, жизнь прекрасна. люби жизнь, вдохновляйся и достигай своей цели и не упусти момент, когда по-настоящему будешь счастлива», - пишут фанаты.
Ранее мы писали, что у себя в Инстаграм Соня опубликовала свежее фото с отдыха. Красотка стояла возле фонтана. На ней было надето короткое платье и белые кроссовки. Погода была очень солнечной, в результате чего и сам образ звезды получился очень светлым. Судя по фото, сейчас Соня находится в Херсоне.
«Осень - это кофе с корицей, кленовые листья, разноцветные, как часть детского рисунка, тёплые и нежные булочки с ванилью», - подписала фото звезда.
Напомним, солнечная племянница Софии Ротару похвасталась фигуркой в дерзком мини: «Как вкусно».
Как сообщала Politeka, племянница Софии Ротару забыла про стыд и подразнила прелестями в тесном топе.
Также Politeka писала, что племянница Ротару подразнила прелестями прямо на диване: «На седьмом небе…».