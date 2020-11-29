Украинская певица Соня Кей, племянница легендарной Софии Ротару, покорила дерзким образом
Артистка поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Соня показала себя в стильной черной толстовке с ярким макияжем. Красотка сделала акцент на глаза, подчеркнув их яркими тенями. При этом на губах у нее более спокойная помада оттенка пыльной розы.
Дополняет образ девушки прическа с высоким хвостом и зачесанными волосами.
Еще одним любопытным акцентом стали слова «да» и «нет», написанные под глазами певицы на английском.
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«Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты!», - подписала кадры Соня.
Ее поклонники активно комментируют фото.
«Красавица!», «шикарная», «Принцесса», «Чудесная», «Моя любимая певица», - пишут комментаторы.
Ранее мы писали, что Соня опубликовала в микроблоге свежее фото из отпуска, но вместо геолокации девушка написала "Happy place".
На снимке видно, как Соня Кей в спортивном костюме позирует на фоне озера, пытаясь балансировать в одной из балетных поз. Более того, украинская звезда отказалась от привычной прически и собрала волосы в хвостик.
"Не волнуйся, будь счастлив", - написала певица в подписи к опубликованному снимку в Instagram.
Напомним, игривая племянница Ротару показала, как прижимается к счастливому красавцу: «Оторвались сегодня».
Как сообщала Politeka, племянница Софии Ротару впала в детство и показала, как дурачится на диване: «Принцесса».
Также Politeka писала, что счастливая племянница Ротару похвасталась своими умениями в балете: "Нет ничего прекраснее...".