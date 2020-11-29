Найбагатша співачка України Камалія розповіла про біду, яка трапилася з її чоловіком
Як відомо, артистка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром. Саме завдяки їх вражаючому сімейному стану вона і вважається найбагатшою співачкою України. Однак, нещодавно з її чоловіком трапилася неприємність. Як повідомляє Politeka.net, про це Камалія розповіла у своєму Instagram.
Співачка нагадала про шахраїв, які в серпні попалися на масштабному розкраданні грошей у клієнтів банку. За її словами, нещодавно аферисти повернулися і тепер знову використовують дані українців для крадіжки їхніх грошей.
"Буквально вчора це сталося з моїм чоловіком, коли якісь дівчата під виглядом співробітників Альфабанку подзвонили йому з телефонів «Київстар» і намагалися його обдурити", - розповіла зірка.
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Втім, її чоловік не попався на прийом, а відразу зв'язався зі своїм менеджером по банківському рахунку, який підтвердив, що у нього немає дефіциту на балансі.
"Я подумала, що повинна поділитися цим з вами, як остерігатися таких фальшивих дзвінків", - підкреслила Камалія.
Вона також поцікавилася, як компанії збираються боротися з такими шахраями і захищати особисті дані українців.
Також співачка поділилася знімком свого чоловіка з мобільним телефоном, який явно комусь дзвонить.
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