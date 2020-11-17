Самая богатая певица Украины Камалия поделилась страшным рассказом о нападении, которому она подверглась, еще будучи подростком

В передаче «Зірковий шлях» артистка призналась, что в раннем возрасте над ней чуть не надругалась компания неадекватных парней. По словам Камалии, на нее напали в подъезде дума, когда она приехала навестить свою тетю. Группа парней зашла в подъезд следом за ней, а затем попыталась запихнуть ее в лифт.

«Одного сзади я ударила рукой, а второго - ногой. Пока они оторопели - я бегом. Потом я начала нажимать на все звонки в квартирах и кричать. Я такая, я могу за себя постоять», - поделилась своим опытом певица.

Она добавила, что тогда ей сильно помогло то, что она умела постоять за себя, ведь в свое время друг ее отца с черным поясом по каратэ обучил ее некоторым боевым приемам.

Камалия добавила, что учитывая такой болезненный опыт в прошлом, она собирается отправить своих дочерей Мирабеллу и Арабеллу заниматься единоборствами. Певица считает, что ее дети должны быть способны постоять за себя.

Отметим, что сейчас Камалия замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Благодаря их впечатляющему семейному состоянию она считается самой богатой певицей Украины.

Напомним, самая богатая певица Украины показала себя и мужа после лечения в Германии: «Спасибо, дорогой…».

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