Дочь известной украинской телеведущей Оли Фреймут Злата показала себя в новом дерзком образе
Как передает Politeka, соответствующие фото появились на странице Златы в соцсети.
Так, дочь Фреймут опубликовала в своем аккаунте подборку фото с празднования Хэллоуина. Девушка была одета в яркий наряд - кожаный лаковый плащ синего цвета и высокие черные брюки. Также на девочке стильная обувь - сапоги на каблуке с острым носком.
"Вы знаете, что попали в кризис идентичности, когда вы одержимы Glee @officialglee и Euphoria @euphoria одновременно @netflix нанимайте меня своим советником, я так готова!!!" - написала она.
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На одной из фотографий девочка собрала волосы в хвост, а на других оставила их распущенными.
В комментариях фолловеры оценили смелый образ дочери Оли Фреймут.
"Круто", "Шикарная", "Что для тебя кризис идентичности? Златочка, раскрой эту тему больше для подростков", - пишут в комментариях.
Также на фотографии Златы отреагировала и ее мама - Оля Фреймут лаконично поставила в комментариях сердечко.
Напомним, что Фреймут, вылетевшая из "Танцев со звездами", обрушилась с тирадой на грешников и расточителей жизни: "Моя миссия...".
Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут пристыдила украинцев за манеры, задев Олю Полякову: "Издевательство".