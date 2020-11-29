Знаменита українська фітнес-тренер Аніта Луценко відверто розповіла про смерть свого колишнього коханого

Зірка поділилася потаємним у програмі Маші Єфросиніної «Экзамен».

Луценко згадала про те, як більше п'яти років тому втратила близьку людину через онкологію. Йдеться про її колишнього коханого на ім'я Віталій, з яким вони розлучилися ще до його страшного діагнозу, проте продовжили спілкуватися як друзі. Приблизно через місяць після їх розставання чоловік дізнався, що у нього рак.

На жаль, лікування не допомогло, і Віталій помер.

"Я ніколи не розповідала про це. Це було 5 або 7 років тому. Ми тоді знімали другий або третій сезон "Зважених і щасливих". Одне з моїх інтерв'ю пішло в кадр. Я сиділа перед камерою в той день, коли мені сказали, що людина, яку я любила, померла", - розповіла Луценко.

Вона зізналася, що не розуміє, чому її тоді не звільнили з проекту через нездатність виконувати роботу, як треба.

Аніта уточнила, що її коханий був адміністратором проекту і завжди підтримував її на знімальному майданчику.

"До часу його смерті ми вже розлучилися і не було тих почуттів, що раніше... А через місяць після нашого розставання він розповів, що має четверту стадію раку", - згадує Луценко.

Вона також зізналася, що довго не могла впоратися з втратою, і після смерті колишнього коханого довго плакала і навіть почала зловживати алкоголем.

Зараз Аніта одружена з Олександром. Вона вважає за краще тримати своє особисте життя потай, тому нічого не розповідає про свого обранця.

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