Знаменитая украинская фитнес-тренер Анита Луценко откровенно рассказала о смерти своего бывшего возлюбленного
Звезда поделилась сокровенным в программе Маши Ефросининой «Экзамен».
Луценко вспомнила о том, как больше пяти лет назад лишилась близкого человека из-за онкологии. Речь идет о ее бывшем возлюбленном по имени Виталий, с которым они расстались еще до его страшного диагноза, однако продолжили общаться как друзья. Примерно через месяц после их расставания мужчина узнал, что у него рак.
К сожалению, лечение не помогло, и Виталий скончался.
«Я никогда не рассказывала об этом. Это было 5 или 7 лет назад. Мы тогда снимали второй или третий сезон "Взвешенных и счастливых". Одно из моих интервью пошло в кадр. Я сидела перед камерой в тот день, когда мне сказали, что человек, которого я любила, умер», - рассказала Луценко.
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Она призналась, что не понимает, почему ее тогда не уволили с проекта из-за неспособности выполнять работу, как надо.
Анита уточнила, что ее возлюбленный был администратором проекта и всегда поддерживал ее на съемочной площадке.
«Ко времени его смерти мы уже расстались и не было тех чувств, что раньше… А через месяц после нашего расставания он рассказал, что имеет четвертую стадию рака», - вспоминает Луценко.
Она также призналась, что долго не могла справиться с потерей, и после смерти бывшего возлюбленного долго плакала и даже начала злоупотреблять алкоголем.
Сейчас Анита замужем за Александром. Она предпочитает держать свою личную жизнь втайне, поэтому ничего не рассказывает о своем избраннике.
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