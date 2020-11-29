Знаменитая украинская фитнес-тренер Анита Луценко откровенно рассказала о смерти своего бывшего возлюбленного

Звезда поделилась сокровенным в программе Маши Ефросининой «Экзамен».

Луценко вспомнила о том, как больше пяти лет назад лишилась близкого человека из-за онкологии. Речь идет о ее бывшем возлюбленном по имени Виталий, с которым они расстались еще до его страшного диагноза, однако продолжили общаться как друзья. Примерно через месяц после их расставания мужчина узнал, что у него рак.

К сожалению, лечение не помогло, и Виталий скончался.

«Я никогда не рассказывала об этом. Это было 5 или 7 лет назад. Мы тогда снимали второй или третий сезон "Взвешенных и счастливых". Одно из моих интервью пошло в кадр. Я сидела перед камерой в тот день, когда мне сказали, что человек, которого я любила, умер», - рассказала Луценко.

Она призналась, что не понимает, почему ее тогда не уволили с проекта из-за неспособности выполнять работу, как надо.

Анита уточнила, что ее возлюбленный был администратором проекта и всегда поддерживал ее на съемочной площадке.

«Ко времени его смерти мы уже расстались и не было тех чувств, что раньше… А через месяц после нашего расставания он рассказал, что имеет четвертую стадию рака», - вспоминает Луценко.

Она также призналась, что долго не могла справиться с потерей, и после смерти бывшего возлюбленного долго плакала и даже начала злоупотреблять алкоголем.

Сейчас Анита замужем за Александром. Она предпочитает держать свою личную жизнь втайне, поэтому ничего не рассказывает о своем избраннике.

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