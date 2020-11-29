Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко знає, чим дивувати своїх фанатів
Нове фото було опубліковано в Instagram-акаунті, який присвячений виключно популярній актрисі.
Так, Тетяна Кравченко постала перед шанувальниками в сірій кофтині і окулярах, а інтригуючий образ "вчительки" зірка доповнила привабливим макіяжем.
Більш того, знімок доповнили смайлом "сердечком", що припало до душі численної армії шанувальників.
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"Всім гарних вихідних ❤️", - йдеться у підписі до нового знімка.
"Красуня наша", "і Вам благодатного дня" ," зі святом Вас Танечка!"," І вам того ж. Ось зараз дивлюся сватів", " а ти справжня...", "Краса офігенна", " з днем мами! Світла людина і чудова актриса", " і вам того ж моя дорога Танюшка - Валюшка! ", "Зі святом вас, з днем мами. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я міцного. Удача. Всег благ. Ви красуня", "Наша улюблена", "ви супер", "яка ви класна", - написали вірні фанати в коментарях під свіжою публікацією в Instagram.
Раніше ми розповідали, що Тетяна Кравченко зі "Сватів" викликала фурор катанням на лижах.
На знімку Тетяна Кравченко в спортивному костюмі і на лижах позує на тлі снігового лісу. Образ зірка доповнила шапкою з "бубоном" і в'язаним шарфом.
"Новий рік не за горами, будемо ялинку наряджати", - йдеться в підписі до публікації.
Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.
А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.
Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.