Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко знає, чим дивувати своїх фанатів

Нове фото було опубліковано в Instagram-акаунті, який присвячений виключно популярній актрисі.

Так, Тетяна Кравченко постала перед шанувальниками в сірій кофтині і окулярах, а інтригуючий образ "вчительки" зірка доповнила привабливим макіяжем.

Більш того, знімок доповнили смайлом "сердечком", що припало до душі численної армії шанувальників.

"Всім гарних вихідних ❤️", - йдеться у підписі до нового знімка.

"Красуня наша", "і Вам благодатного дня" ," зі святом Вас Танечка!"," І вам того ж. Ось зараз дивлюся сватів", " а ти справжня...", "Краса офігенна", " з днем мами! Світла людина і чудова актриса", " і вам того ж моя дорога Танюшка - Валюшка! ", "Зі святом вас, з днем мами. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я міцного. Удача. Всег благ. Ви красуня", "Наша улюблена", "ви супер", "яка ви класна", - написали вірні фанати в коментарях під свіжою публікацією в Instagram.

Раніше ми розповідали, що Тетяна Кравченко зі "Сватів" викликала фурор катанням на лижах.

На знімку Тетяна Кравченко в спортивному костюмі і на лижах позує на тлі снігового лісу. Образ зірка доповнила шапкою з "бубоном" і в'язаним шарфом.

"Новий рік не за горами, будемо ялинку наряджати", - йдеться в підписі до публікації.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.