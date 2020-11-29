Українська співачка Надя Дорофєєва вразила грайливим настроєм

Зірка завжди виглядає стильно, де б не була, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня повернулася в "рідні" місця, похвалившись цікавим образом.

Надя позувала біля павільйону відомих шоу "Голос країни" і "Танці з зірками". Відомо, що красуня брала участь в четвертому сезоні останнього проекту, зайнявши друге місце.

Дорофєєва одягла зелену куртку і довгі білі штани-кльош. Вона розпустила волосся і грайливо посміхнулася, розставивши ноги.

"Повернулася в рідний павільйон. Дивіться сьогодні суперфінал @tanci1plus1 💜❤️", - написала артистка.

За п'ять годин пост зібрав близько 80 тисяч лайків і багато коментарів.

"Єєєє💥 дуже чекаємо🔥", "Хочу скоріше побачити номер на пісню "горить", " Надь, ти випадково не хочеш повернутися танцювати?✨", "Сьогодні всі будуть співати «ла ла ла» 🔥🤪", "Дуже чекаємо твій виступ😍😍😍", "Дуже чекаємо побачити виступ 🔥 удачі", "Вау Надюша", "Вже в голові "ла ла ла ла ла ла"😻😻🔥", "О, я пам'ятаю в минулому році було фото на цьому тлі, тоді я отримала перший лайк на ком від тебе😂😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вбралася в обтягуючий топ з зеленими драконами, який залишив відкритими її плечі, а також одягла шкіряні штани-кльош із застібками блискавками на щиколотках. Можна помітити, що дівчина не одягла бюстгальтер, а волосся зібрала в два хвостика.

"Що за день 💔! моя душа gorit 🔥

Шалено щаслива розділити з вами цей момент-запуск мого сольного проекту DOROFEEVA...",- написала співачка.

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