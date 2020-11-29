Відомий український співак MELOVIN, що запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, здивував незвичайним образом
Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на Instagram-сторінці знаменитості.
Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) останнім часом досить часто радує своїх шанувальників публікаціями в соцмережах.
На цей раз Мел постав на кадрі в образі, який змінив його буквально до невпізнання: грим в готичному стилі, оголені груди і пронизливий погляд співака просто звів його прихильниць з розуму.
Фанати української зірки не скупилися лісові словам для свого кумира:
"Ти почав нас балувати", "По-моєму, сорочка зайва", "Вай. Шикарний, без варіантів!) ", "Мене кинуло в жар", "Страшно хороший", "такий прям Ален Делон зі старих фільмів) Мені подобається", - писали в коментарях під постом співака.
62-річна Шерон Стоун повторила свій коронний номер, приголомшивши видом в розкритій блузці: "Основний інстинкт"
Напівроздягнена і п'яна Асмус ошелешила витівками на морозній вулиці: «Приїхала до Харламова під будинок»
Доведений до відчаю суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво: "Я довго мовчав, сподіваючись, що все зміниться, але..."
Драма переможця "Танців з зірками", наречена зрадила йому з відомим співаком: "Загуляли..."
Варто відзначити, що не так давно співак поділив трохи схожим фото.
Нагадаємо, похмуре фото Андрія Данилка розбурхало мережу, MELOVIN не стримав емоцій.
Як повідомляла Politeka, біда трапилася в будинку фаворита Данилка, терміново з'їхалися рятувальники: MELOVIN показав кадри НП.
Також Politeka писала, що фаворит Данилко блиснув оголеним тілом в басейні, пристрасні кадри « " О, Боже який...".