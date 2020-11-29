Відомий український співак MELOVIN, що запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, здивував незвичайним образом

Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на Instagram-сторінці знаменитості.



Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) останнім часом досить часто радує своїх шанувальників публікаціями в соцмережах.

На цей раз Мел постав на кадрі в образі, який змінив його буквально до невпізнання: грим в готичному стилі, оголені груди і пронизливий погляд співака просто звів його прихильниць з розуму.

Фанати української зірки не скупилися лісові словам для свого кумира:

"Ти почав нас балувати", "По-моєму, сорочка зайва", "Вай. Шикарний, без варіантів!) ", "Мене кинуло в жар", "Страшно хороший", "такий прям Ален Делон зі старих фільмів) Мені подобається", - писали в коментарях під постом співака.

Варто відзначити, що не так давно співак поділив трохи схожим фото.

Нагадаємо, похмуре фото Андрія Данилка розбурхало мережу, MELOVIN не стримав емоцій.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася в будинку фаворита Данилка, терміново з'їхалися рятувальники: MELOVIN показав кадри НП.

Також Politeka писала, що фаворит Данилко блиснув оголеним тілом в басейні, пристрасні кадри « " О, Боже який...".



