Известный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, удивил необычным образом
Как передает Politeka.net, новый снимок появился на Instagram-страничке знаменитости.
Константин Бочаров (настоящее имя артиста) последнее время довольно часто радует своих поклонников публикациями в соцсетях.
На этот раз Мэл предстал на кадре в образе, который изменил его буквально до неузнаваемости: гримм в готическом стиле, оголенная грудь и пронзительный взгляд певца просто свел его поклонниц с ума.
Фанаты украинской звезды не скупились лесные словам для своего кумира:
"Ты начал нас баловать", "По-моему, рубашка лишняя", "Вай. Шикарен, без вариантов!)", "Меня бросило в жар", "Страшно хорош", "Такой прям Ален Делон из старых фильмов) Мне нравится", - писали в комментариях под постом певца.
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Стоит отметить, что не так давно певец поделил немного схожим фото.
Напомним, мрачное фото Андрея Данилко взбудоражило сеть, MELOVIN не сдержал эмоций.
Как сообщала Politeka, беда случилась в доме фаворита Данилко, срочно съехались спасатели: MELOVIN показал кадры ЧП.
Также Politeka писала, что фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».