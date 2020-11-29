Известный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, удивил необычным образом

Как передает Politeka.net, новый снимок появился на Instagram-страничке знаменитости.



Константин Бочаров (настоящее имя артиста) последнее время довольно часто радует своих поклонников публикациями в соцсетях.

На этот раз Мэл предстал на кадре в образе, который изменил его буквально до неузнаваемости: гримм в готическом стиле, оголенная грудь и пронзительный взгляд певца просто свел его поклонниц с ума.

Фанаты украинской звезды не скупились лесные словам для своего кумира:

"Ты начал нас баловать", "По-моему, рубашка лишняя", "Вай. Шикарен, без вариантов!)", "Меня бросило в жар", "Страшно хорош", "Такой прям Ален Делон из старых фильмов) Мне нравится", - писали в комментариях под постом певца.

Стоит отметить, что не так давно певец поделил немного схожим фото.

Напомним, мрачное фото Андрея Данилко взбудоражило сеть, MELOVIN не сдержал эмоций.

Как сообщала Politeka, беда случилась в доме фаворита Данилко, срочно съехались спасатели: MELOVIN показал кадры ЧП.

Также Politeka писала, что фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».



