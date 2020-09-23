Популярный украинский певец MELOVIN, который многим украинцам запомнился как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, показал кадры пожара в своем доме

23 сентября в доме Константина Бочарова, выступающего на сцене под псевдонимом MELOVIN, произошел пожар. Всех жителей эвакуировали и попросили сохранять спокойствие. Сам же певец показал пугающие кадры с места происшествия, пишет Politeka.net.

Так, в сторис на своей странице в Intagram артист разместил фото и видео возгорания, которое случилось на пятом этаже многоквартирного дома.

Также MELOVIN поделился с поклонниками печальным селфи, подписав его "Такое себе утро".

На одном из опубликованных фото видно, что пожар разгорелся еще затемно. На место сразу же прибыли спасатели.

Ранее сообщалось, что MELOVIN запустил флешмоб The world needs peace ("Миру нужен мир"), который поддержали тысячи людей в 25 странах мира.

"С каждым годом нас все больше и больше накачивают ядом! А мы этому только рады, громко аплодируем и восхищаемся! Получается, что мы такие же преступники и соучастники всего этого хаоса, который каждый может увидеть вокруг! Мы сами помогаем создавать этот хаос и сами поглощаем его под разными предлогами!", - объяснил свою позицию певец.

Напомним, любимчик Андрея Данилко неожиданно поделился кадрами со свадьбы: «Красиво, до мурашек».

Как сообщала Politeka, фаворит Данилко MELOVIN рассказал о своих взаимных чувствах: "У нас любовь".

Также Politeka писала, что фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры.