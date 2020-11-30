Зірка "Жіночого кварталу", співачка Марта Адамчук, похвалилася стильним образом
Артистка любить балувати своїх шанувальників цікавими образами в різних локаціях, передає Politeka.net.
Цього разу красуня з'явилася в чорному. Зірка виглядає за нинішнім віянням моди - дуже стильно.
Марта одягла чорне пальто оверсайз, яке трохи задралося. З-під вбрання стирчав капюшон толстовки, а взула співачка великі білі кросівки.
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"Останнім часом я так часто тут буваю, що локацію видає навіть в тих місцях, коли я не в студії) мабуть, телефон думає, що я вдома. Десь і є, тому що атмосфера тут точно така затишна) спасибі", - написала артистка.
За чотири години пост зібрав майже 300 лайків і багато коментарів.
"Любимо", " цей затишок і я відчула. Взагалі люблю розглядати ваші фото. Вони випромінюють якраз те тепло і затишок, про який ви пишете.👍 💗 😊 ", "Красива"," Мартуся, Спасибі тобі за ці експерименти і психологічні фотосесії;)))💜", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала в стильному білому костюмі, гольфі і рукавичках. При цьому артистка широко посміхається і мрійливо дивиться вгору.
Особливу елегантність фотографії надає те, що вона виконана в чорно-білих тонах.
Нагадаємо, Марта Адамчук виконала пісню, що є свого роду "криком душі" всіх жінок, яким не пощастило з чоловіками.
Відзначимо, що артистка вклала в пісню всю душу, потрясаючи публіку голосом і акторською майстерністю.
Нагадаємо, що бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим.
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