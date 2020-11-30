Звезда "Женского Квартала", певица Марта Адамчук, похвасталась стильным образом

Артистка любит баловать своих поклонников интересными образами в разных локациях, передает Politeka.net.

В этот раз красотка появилась в черном. Звезда выглядит по нынешнему веянию моды - очень стильно.

Марта надела черное пальто оверсайз, которое немного задралось. Из-под наряда торчал капюшон толстовки, а обула певица большие белые кроссовки.

Короткая прическа в виде каре завершила образ украинской знаменитости.

"В последнее время я так часто здесь бываю, что локацию выдает даже в тех местах, когда я не в студии) Пожалуй, телефон думает, что я дома. Где-то и есть, потому что атмосфера здесь точно такая же уютная) Спасибо", - написала артистка.

За четыре часа пост собрал почти 300 лайков и много комментариев.

"Любим", "Этот уют и я почувствовала. Вообще люблю разглядывать ваши фото. Они излучают как раз то тепло и уют, о котором вы пишете.👍💗😊", "Красивая", "Мартуся, спасибо тебе за эти эксперименты и психологические фотосессии;)))💜", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала в стильном белом костюме, гольфе и перчатках. При этом артистка широко улыбается и мечтательно смотрит вверх.

Особую элегантность фотографии придает то, что она выполнена в черно-белых тонах.

Напомним, Марта Адамчук исполнила песню, являющуюся своего рода «криком души» всех женщин, которым не повезло с мужчинами.

Отметим, что артистка вложила в песню всю душу, потрясая публику голосом и актерским мастерством.

Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.

Также Politeka писала, что чувственная брюнетка из "Квартал 95" впечатлила объемами в необычном платье.