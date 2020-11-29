Дружина відомого російського шоумена, коміка і співака Олександра Ревви, відомого також як Артур Пирожков, Анжеліка, опублікувала пост, в якому розповіла, як її родина привітала її з Днем матері, який в Росії відзначають в останню неділю листопада
Як повідомляє Politeka.net, відповідний допис з'явився на сторінці Анжеліки Ревви в Instagram.
Так, жінка запостила фото з чоловіком та донькою і розповіла, яке свято їй влаштували рідні.
"Влаштували мені день Мами... Всіх матусь на світі щиро вітаємо з цим днем... звичайно він щоденний!!! Але сьогодні зайвий привід сказати Мамі добре слово", - написала вона.
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На опублікованій світлині мама, тато та донька сидять за столиком на літньому майданчику кафе, а дівчинка ніжно тримає за руку Ревву.
В коментарях фоловери теж привітали Ревву зі святом, а також залишив коментар і її чоловік.
"Анжеліка, ви найгарніша мама у світі", - написав він.
Інші користувачі побажали жінці та її родині щастя.
"Найкраще свято - це коли кохані поряд", "Вітаю вас!", "Які ви гарні", "З Днем матері", "Всіх мамусь і майбутніх мамусь зі святом! Жіночого щастя вам!", - пишуть у коментарях.
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