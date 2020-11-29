Жена известного российского шоумена, комика и певца Александра Реввы, известного также как Артур Пирожков, Анжелика, опубликовала пост, в котором рассказала, как ее семья поздравила ее с Днем матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября

Как сообщает Politeka.net, соответствующий пост появилось на странице Анжелики Реввы в Instagram.

Так, женщина запостила фото с мужем и дочкой и рассказала, какой праздник ей устроили родные.

"Устроили мне день мамы... Всех мамочек на свете искренне поздравляем с этим днем... конечно он ежедневный!!! Но сегодня лишний повод сказать Маме доброе слово", - написала она.

На опубликованной фотографии мама, папа и дочь сидят за столиком на летней площадке кафе, а девочка нежно держит за руку Ревву.

В комментариях фолловеры также поздравили Ревву с праздником, оставил комментарий и ее муж.

"Анжелика, вы самая красивая мама в мире", - написал он.

Другие пользователи пожелали женщине и ее семье счастья.

"Лучший праздник - это когда любимые рядом", "Поздравляю вас!", "Какие вы красивые", "С Днем матери", "Всех мамочек и будущих мамочек с праздником! Женского счастья вам!" - пишут в комментариях.

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