Зірка показала себе всю без залишку

Американська модель Ебігейл Ретчфорд влаштувала фотосесію без ліфчика

Красуня привертає увагу до своїх форм будь-якими способами, пише Politeka.net. Цього разу спокусниця вразила шикарними об'ємами в одних трусиках. Модель грайливо показувала свої форми на фото.

"Шалена брюнетка" зробила два колажі з фотографіями, де вона показує великі розміри в різних позах.

На знімках грайлива модель в одних трусиках постала біля штори, іноді нею прикриваючись. Примітно, що красуня тримала в руках фотоапарат роблячи вигляд, що сама себе знімає.

Волосся знаменитості було розпущене. Модель іноді тягнула широку посмішку і поводилася абсолютно невимушено.

Кадри вийшли неймовірними, завдяки такій прекрасній моделі і її внутрішній "розбещеності".

За чотири години публікації не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, шикарну брюнетку обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала на дивані, блиснувши шикарними грудьми, яка прямо вивалювалася з маленького одягу. Бюст виглядав дуже спокусливо в такому тісному одязі - не відірватися.

Ймовірно, під топіком не було білизни, що надавало ще більше пікантності образу.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд одягла комбінацію з натуральної тканини лавандового відтінку. Зірка порадувала фанатів своєю відвертістю - з декольте випирали пишні форми. Пікантності додавали спеціальні вставки на бюсті, зроблені з прозорих мережив.

Фото швидко зібрало багато лайків і приємних коментарів.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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