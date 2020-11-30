Звезда показала себя всю без остатка

Американская модель Эбигейл Рэтчфорд устроила фотосессию без лифчика

Красотка привлекает внимание к своим формам любыми способами, пишет Politeka.net. В этот раз соблазнительница поразила шикарными объемами в одних трусиках. Модель игриво показывала свои формы на фото.

"Неистовая брюнетка" сделала два коллажа с фотографиями, где она показывает внушительные размеры в разных позах.

На снимках игривая модель в одних трусиках предстала возле шторы, иногда ею прикрываясь. Примечательно, что красотка держала в руках фотоаппарат делая вид, что сама себя снимает.

Волосы знаменитости были распущены. Модель иногда тянула широкую улыбку и вела себя совершенно непринужденно.

Кадры получились невероятными, благодаря столь прекрасной модели и ее внутренней "распущенности".

За четыре часа публикации не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, шикарную брюнетку осыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала на диване, блеснув шикарной грудью, которая прямо вываливалась из маленькой одежды. Бюст смотрелся очень искусительно в столь тесной одежде - не оторваться.

Вероятно, под топиком не было белья, что придавало еще больше пикантности образу.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд надела комбинацию из натуральной ткани лавандового оттенка. Звезда порадовала фанатов своей откровенностью - из декольте выпирали пышные формы. Пикантности прибавляли специальные вставки на бюсте, сделанные из прозрачных кружев.

Фото быстро собрало много лайков и приятных комментариев.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"