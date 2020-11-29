Клієнти масово скаржаться на хитрість ПриватБанку з GOLD-картами

Про це вони розповідають у своїх скаргах на порталі Мінфін.

Перший клієнт розповів, що йому ПриватБанк надіслав повідомлення про зміну правил використання його GOLD-карти, через що з 1 грудня буде введена місячна абонплата в розмірі 20 гривень.

"Не могли попередити за місяць або хоча б за 10 днів, а то повідомляють впритул, коли щось міняти часу вже не залишається. Але цікавіше інше. Коли я оформляв карти, то просив зробити звичайні, тому що додаткові послуги мені не потрібні. Але менеджер все одно видала мені карти GOLD, мовляв для вас все безкоштовно, не турбуйтеся", - продовжив чоловік.

Клієнт зазначив, що спершу ПриватБанк "впарював" українцям "безкоштовні" GOLD-карти спеціально, щоб потім всіх перевести на щомісячну абонплату.

"Ось тепер безкоштовне дуже швидко перетворилося на платне, банк не цінує своїх постійних клієнтів. Звичайно, юридично причепитися ні до чого, але бажання відкривати в банку депозити і тримати на рахунках значні суми після цього пропало", - резюмував він.

У Приватбанку підтвердили інформацію про введення абонплати і відзначили, що вони можуть замінити GOLD-карти на звичайні, зробивши відповідну заявку.

В іншому відкликання жінка поскаржилася, що ПриватБанк нав'язав цю ж карту її мамі-пенсіонерці і повідомив про абонплату в п'ятницю ввечері, щоб у них не було можливості нічого змінити.

"Скажіть, будь ласка, чому попередження про те, що картка Голд стане платною з 1.12.2020 ви відправляєте в п'ятницю 27.11.2020 в 21.04, тобто ввечері перед двома вихідними, а 1.12.2020 це вже вівторок??? Моя мама пенсіонерка, вона не просила картку голд, ви самї її дали, і тепер робите так, щоб людина не встигла нічого змінити за один день! Хоч 20 гривень забрати в пенсіонерки! Просто немає слів (цензурних)", - емоційно написала вона у своєму відгуку.

"Дійсно, деякі Клієнти будуть переведені на стандартні умови обслуговування, що зумовить сплату членського внеску 20 грн/місяць. Таким Клієнтам розсилались листи та відправлені повідомлення з даною інформацією. Для того, щоб не сплачувати кошти за участь у Gold клубі – достатньо закрити усі золоті картки, це можна зробити в особистому кабінеті Приват24",- відповів представник банку на скарги.

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