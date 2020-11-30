Іноді знаменитості здаються просто ідеальними, проте у кожного з них є свій "скелет" в шафі
Насправді зірки не такі бездоганні, як деякі думають, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з відомими людьми, у яких є шкідливі звички.
Примадонна російської естради Алла Пугачова почала курити з юного віку. Зірка багато років намагалася побороти шкідливу звичку і навіть пройшла кодування. Однак в результаті знову повернулася до куріння, після того, як стала набирати зайву вагу.
Російський актор Михайло Єфремов любив прикластися до чарки. Зовнішність артиста змінювалася на очах - обличчя стало обрезклим. Після того, як актор напився і сів за кермо історія закінчилася трагічно - Єфремов потрапив в ДТП, в результаті якої загинула людина.
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Співак Влад Топалов, чоловік телеведучої Регіни Тодоренко, зізнався, що приймав наркотики. На щастя, артист вирішив відмовитися від звички, завдяки дружині і дитині.
Залежності бувають різні, в тому числі від соцмереж. Красуні-сестрички Кайлі Дженнер і Кім Кардашьян не можуть ні дня прожити без фото і відео, не виклавши їх в Instagram.
Ольгу Бузову також можна назвати "залежною" від соцмереж. Зірка щодня викладає по кілька фото в Instagram, а також записує шалену кількість сторіс.
Анджеліна Джолі захоплюється дієтами, через що її худорлявість не можна назвати здоровою. Артистка доводить себе, а шанувальники не втомлюються просити красуню припинити мучити себе безкалорійним харчуванням.
Юною зіркою, що підсіла на дієти можна назвати і дочку моделі Сінді Кроуфорд, Кайю Гербер. Дівчина тане на очах, а люди турбуються за здоров'я моделі.
Нагадаємо, що син Пугачової і Галкіна влучно відповів батькові на зауваження, хлопчик не розгубився: "а у нас зате...".
Як повідомляла Politeka, Пугачова вся в чорному забула про вік і блиснула екстремальним розрізом: "не дивно, що Максим закохався".
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