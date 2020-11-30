Іноді знаменитості здаються просто ідеальними, проте у кожного з них є свій "скелет" в шафі

Насправді зірки не такі бездоганні, як деякі думають, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з відомими людьми, у яких є шкідливі звички.

Примадонна російської естради Алла Пугачова почала курити з юного віку. Зірка багато років намагалася побороти шкідливу звичку і навіть пройшла кодування. Однак в результаті знову повернулася до куріння, після того, як стала набирати зайву вагу.

Російський актор Михайло Єфремов любив прикластися до чарки. Зовнішність артиста змінювалася на очах - обличчя стало обрезклим. Після того, як актор напився і сів за кермо історія закінчилася трагічно - Єфремов потрапив в ДТП, в результаті якої загинула людина.

Співак Влад Топалов, чоловік телеведучої Регіни Тодоренко, зізнався, що приймав наркотики. На щастя, артист вирішив відмовитися від звички, завдяки дружині і дитині.

Залежності бувають різні, в тому числі від соцмереж. Красуні-сестрички Кайлі Дженнер і Кім Кардашьян не можуть ні дня прожити без фото і відео, не виклавши їх в Instagram.

Ольгу Бузову також можна назвати "залежною" від соцмереж. Зірка щодня викладає по кілька фото в Instagram, а також записує шалену кількість сторіс.