Иногда знаменитости кажутся просто идеальными, однако у каждого из них есть свой "скелет" в шкафу

На самом деле звезды не такие безупречные, как некоторые думают, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся с известными людьми, у которых есть вредные привычки.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева начала курить с юного возраста. Звезда много лет пыталась побороть вредную привычку и даже прошла кодирование. Однако в итоге снова вернулась к курению, после того, как стала набирать лишний вес.

Российский актер Михаил Ефремов любил приложиться к рюмке. Внешность артиста менялась на глазах - лицо стало обрюзгшим. После того, как актер напился и сел за руль история закончилась трагически - Ефремов попал в ДТП, в результате которого погиб человек.

Певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко, признался, что принимал наркотики. К счастью, артист решил отказаться от привычки, благодаря жене и ребенку.

Зависимости бывают разные, в том числе от соцсетей. Красотки-сестрички Кайли Дженнер и Ким Кардашьян не могут ни дня прожить без фото и видео, не выложив их В Инстаграм.

Ольгу Бузову также можно назвать "зависимой" от соцсетей. Звезда каждый день выкладывает по несколько фото в Инстаграм, а также записывает безумное количество сторис.