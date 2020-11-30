Иногда знаменитости кажутся просто идеальными, однако у каждого из них есть свой "скелет" в шкафу
На самом деле звезды не такие безупречные, как некоторые думают, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся с известными людьми, у которых есть вредные привычки.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева начала курить с юного возраста. Звезда много лет пыталась побороть вредную привычку и даже прошла кодирование. Однако в итоге снова вернулась к курению, после того, как стала набирать лишний вес.
Российский актер Михаил Ефремов любил приложиться к рюмке. Внешность артиста менялась на глазах - лицо стало обрюзгшим. После того, как актер напился и сел за руль история закончилась трагически - Ефремов попал в ДТП, в результате которого погиб человек.
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Певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко, признался, что принимал наркотики. К счастью, артист решил отказаться от привычки, благодаря жене и ребенку.
Зависимости бывают разные, в том числе от соцсетей. Красотки-сестрички Кайли Дженнер и Ким Кардашьян не могут ни дня прожить без фото и видео, не выложив их В Инстаграм.
Ольгу Бузову также можно назвать "зависимой" от соцсетей. Звезда каждый день выкладывает по несколько фото в Инстаграм, а также записывает безумное количество сторис.
Анджелина Джоли увлекается диетами, из-за чего ее худобу нельзя назвать здоровой. Артистка доводит себя, а поклонники не устают просить красотку прекратить мучить себя безкалорийным питанием.
Юной звездой, подсевшей на диеты можно назвать и дочь модели Синди Кроуфорд, Кайю Гербер. Девушка тает на глазах, а люди тревожатся за здоровье модели.
Напомним, что сын Пугачевой и Галкина метко ответил отцу на замечание, мальчик не растерялся: "а у нас зато...".
Как сообщала Politeka, Пугачева вся в черном забыла о возрасте и блеснула экстремальным разрезом: "неудивительно, что Максим влюбился".
Также Politeka писала, что взъерошенная Пугачева с синими глазами наделала шуму ярким образом: "в любом возрасте прекрасна!".