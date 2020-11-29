Українці не розуміють, чому у Нової Пошти таке огидне ставлення до своїх клієнтів

Про це йдеться в новій скарзі, яка з'явилася на порталі Otzyvua.

За словами клієнта Сергія, він замовив акваріум і його доставили тільки до під'їзду.

Чоловік був у від'їзді і кур'єр, скориставшись ситуацією, відмовився заносити посилку на 4-й поверх і зажадав, щоб йому заплатили додаткову суму.

"Так як я був у від'їзді, то дружина з немовлям не могла вийти і забрати, піднімати на 4 поверх кур'єр відмовився, сказав замовляйте окрему послугу, телефонуйте оператору. Дзвонив оператору і не додзвонився, кур'єр поїхав, довелося домовлятися з кур'єром і платити йому повз каси що б той повернувся і заніс", - продовжив він в негативному відгуку.

Підсумовуючи, клієнт додав, що нова пошта розводить клієнтів на гроші, не покращуючи свій огидний сервіс.

"Крім захмарної ціни доставки, ще качають гроші за такі послуги, взагалі жах, але на жаль, нормальної альтернативи немає, цим і користуються", - резюмував чоловік у своїй скарзі.

Зазначимо, що відповіді офіційного представника Нової пошти на чергову скаргу поки не було.

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