Украинцы не понимают, почему у Новой почты такое отвратительное отношение к своим клиентам

Об этом говорится в новой жалобе, которая появилась на портале Otzyvua.

По словам клиента Сергея, он заказал аквариум и его доставили только до подъезда.

Мужчина был в отъезде и курьер, воспользовавшись ситуацией, отказался заносить посылку на 4-й этаж и потребовал, чтобы ему заплатили дополнительную сумму.

"Так как я был в отъезде, то жена с грудным ребенком не могла выйти и забрать, поднимать на 4 этаж курьер отказался, сказал заказывайте отдельную услугу, звоните оператору. Звонил оператору и не дозвонился, курьер уехал, пришлось договариваться с курьером и платить ему мимо кассы что б тот вернулся и занёс", - продолжил он в негативном отзыве.

Подытоживая, клиент добавил, что Новая почта разводит клиентов на деньги, не улучшая свой отвратительный сервис.

"Помимо заоблачной цены доставки, ещё качают деньги за такие услуги, вообще ужас, но к сожалению, нормальной альтернативы нет, этим и пользуються", - резюмировал мужчина в своей жалобе.

Отметим, что ответа официального представителя Новой почты на очередную жалобу пока не было.

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